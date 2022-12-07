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15 минут назад

Жена Владимира Молчанова умерла во время госпитализации телеведущего

Вечерняя Москваиещё 1

Известный российский телеведущий Владимир Молчанов узнал о смерти любимой супруги Консуэло Сегуры во время своей госпитализации из-за тромбофлебита.

Жена Владимира Молчанова умерла во время госпитализации телеведущего
Фото: ТАССТАСС

Журналистка и режиссер итальянского происхождения умерла в больнице, куда ее доставили из-за ухудшения самочувствия. Что именно стало причиной ее смерти, пока неизвестно.

72-летний Владимир Молчанов намерен как можно скорее выписаться, чтобы проводить жену в последний путь. Организацией похорон Сегуры в настоящее время занимается дочь Анна и внук Дмитрий.

Знакомство телеведущего с будущей женой состоялось еще во времена студенчества. Они оба учились на филфаке МГУ. Консуэло — на испанском отделении, а Владимир — на голландском.

— Как в 18 лет женился, так и жил с одной женой, — говорил о своем браке Молчанов.

На протяжении всей жизни Чата, как ласково называл жену телеведущий, помогала супругу в работе, передает «СтарХит».

Общество,Владимир Молчанов,МГУ,
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