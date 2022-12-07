Дочь Пескова появилась на публике с обручальным кольцом на пальце

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе с дочерью Елизаветой появились на премьере фильма «Тень. Взять Гордея» режиссеров Ильи Куликова и Ани Мирохиной в одном из московских кинотеатров. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Уточняется, что отец с дочерью отказались от дачи интервью, но позировали перед фотографами. На кадрах с мероприятия можно заметить обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки 24-летней Песковой.

В сентябре экс-главред издания Tatler Ариан сообщил о скорой свадьбе Песковой со своим партнером по ресторанному бизнесу чеченским бизнесменом Русланом Голбазовым.

«Избранником 24-летней дочери пресс-секретаря президента РФ стал 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов — выходец из влиятельного чеченского тейпа», — сказал он. Известно, что молодые люди встречаются больше трех лет.