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56 минут назад

Вильфанд предупредил об опасных морозах в некоторых регионах России

Российская Газета

Очень холодная погода ожидается в ближайшие дни в некоторых российских регионах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, отметив, что погода будет опасной с точки зрения температурного режима.

По его словам, в Архангельской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе и Коми до 10-11 декабря температура будет на 7-11 градусов ниже нормы - от 26 до 30 градусов мороза, передает ТАСС.

В Приволжском федеральном округе в ближайшие два дня прогнозируются аномалии до 7-10 градусов. Температурный фон будет -20…-21, сообщил метеоролог. В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях 7 и 8 декабря температура ожидается на 8-14 градусов ниже нормы - столбики термометров будут опускаться до -29.

Вильфанд обратился с предупреждением к москвичам

Морозы до -27…-34 прогнозируются в регионах юга Западной Сибири - в Омской, Новосибирской, Кемеровской области и в Алтайском крае, сообщил ученый. Здесь с 7 по 11 декабря температура будет на 7-16 градусов ниже климатической нормы.

Самыми холодными в ближайшие дни станут север Якутии и Магаданская область. В этих регионах прогнозируются морозы до -49…-50, что на 10 градусов ниже нормы.

Ранее сообщалось, что в Московской области местные жители заметили уникальное явление - в замерзшем карьере распустились "ледяные цветы". Все дело в разнице температур воды и воздуха. На поверхности водоема образуются пары, которые резко охлаждаются. Происходит конденсация в виде причудливых кристаллов.

Общество,Видео,Роман Вильфанд,
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