В Республике Татарстан пройдет фестиваль «День иностранного студента»

В Республике Татарстан в субботу, 10 декабря, стартует фестиваль «День иностранного студента». Мероприятия пройдет в культурном центре «Чулпан» в Казани, передает «Татар-информ».

Фото: Пресс-служба Молодёжной Ассамблеи народов Татарстана Пресс-служба Молодёжной Ассамблеи народов Татарстана

«Фестиваль направлен на вовлечение иностранных студентов вузов Татарстана в творческую и культурную жизнь нашей республики, более быструю и успешную социализацию в современном российском обществе», — сообщили пресс-службе Молодежной ассамблеи народов Татарстана.

Всего на участие в международном празднике было подано 75 заявок от представителей 17 стран, которые проходят обучение в вузах Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Елабуги. Среди них — граждане Азербайджана, Анголы, Армении, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Казахстана, Китая, Колумбии, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Танзании, Туркмении, Турции и Узбекистана.

В гала-концерте фестиваля примут участие министр образования и науки региона Ильсур Хадиуллин и зампредседателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова.

«На гала-концерте состоятся выступления лучших номеров фестиваля в таких номинациях, как музыка, вокал, танцы и оригинальный жанр», — добавили в пресс-службе.

По итогам мероприятия жюри, в котором примут участие известные деятели искусства и культуры региона по различным творческим направлениям, выберет победителей и проведет церемонию награждения.