В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

В Республике Татарстан пройдет фестиваль «День иностранного студента»

Lenta.ru

В Республике Татарстан в субботу, 10 декабря, стартует фестиваль «День иностранного студента». Мероприятия пройдет в культурном центре «Чулпан» в Казани, передает «Татар-информ».

В Республике Татарстан пройдет фестиваль «День иностранного студента»
Фото: Пресс-служба Молодёжной Ассамблеи народов ТатарстанаПресс-служба Молодёжной Ассамблеи народов Татарстана

«Фестиваль направлен на вовлечение иностранных студентов вузов Татарстана в творческую и культурную жизнь нашей республики, более быструю и успешную социализацию в современном российском обществе», — сообщили пресс-службе Молодежной ассамблеи народов Татарстана.

Всего на участие в международном празднике было подано 75 заявок от представителей 17 стран, которые проходят обучение в вузах Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Елабуги. Среди них — граждане Азербайджана, Анголы, Армении, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Казахстана, Китая, Колумбии, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Танзании, Туркмении, Турции и Узбекистана.

В гала-концерте фестиваля примут участие министр образования и науки региона Ильсур Хадиуллин и зампредседателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова.

«На гала-концерте состоятся выступления лучших номеров фестиваля в таких номинациях, как музыка, вокал, танцы и оригинальный жанр», — добавили в пресс-службе.

По итогам мероприятия жюри, в котором примут участие известные деятели искусства и культуры региона по различным творческим направлениям, выберет победителей и проведет церемонию награждения.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана захотели провести в Казани национальный китайский праздник драконьих лодок. Ожидается, что в рамках мероприятия устроят зрелищные гонки на лодках «Дракон», атмосферу праздника также поможет создать национальная китайская музыка, кухня и сувениры.

Общество,Ильсур Хадиуллин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители