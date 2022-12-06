В шорт-лист премии "Литрес" вошли 11 авторов

Одиннадцать авторов и 10 чтецов из России, Сербии, Германии и Франции вошли в короткий список премии группы компаний "Литрес" в области цифровых книг "Электронная буква" в 2022 году. Победители станут известны в феврале 2023 года, сообщили организаторы во вторник.

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Всего на соискание премии в этом году было подано более 1,9 тыс. заявок.

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"В шорт-лист вошли 10 чтецов и 11 авторов из Москвы, Краснодара, Ярославля и других городов России, а также из Сербии, Германии, Франции. <…> Победителей объявят в феврале 2023 года", - сообщается в пресс-релизе "Литрес".

В короткий список авторов вошли Евгения Овчинникова ("Сквозь огонь"), Елизавета Мусатова ("Время красивых людей"), Валерия Скритуцкая ("Песни вещих птиц"), Марианна Альбертовна Рябман и Жоффруа Вирио (Post Scriptum), Данияр Сугралинов. ("Мета-игра. Пробуждение"), Валентина Степанова ("Забытые письма"), Андрей Поляков ("Пресс-тур"), Алекс Д ("Индиго"), Джей Ви Райтс "Скажи "Убей меня", Евгения Кретова ("Макошин скит").

"В нынешнем сезоне "Электронной буквы" мы видим большое разнообразие как тем и жанров, так и писательских приемов. Очень многие digital-авторы пишут на достойном уровне, чувствуется мастерство и понимание того, что нужно современной литературе, какие конфликты она сегодня прорабатывает", - считает шеф-редактор "ЛитРес" Екатерина Писарева.

Эксперт премии Игорь Князев отметил также высокий уровень подготовки чтецов в этом году.

"Мне было приятно отметить высокий уровень подготовки участников в целом: у всех отличная дикция и грамотная поставленная речь, фонограммы качественно записаны и обработаны", - рассказал он.

О премии

Это уже пятый сезон премии "Электронная буква". Основное нововведение этого года - увеличение денежных наград для лауреатов в главных номинациях "Книга года" и "Голос года", а также для победителей в специальных номинациях. Общий призовой фонд на продвижение всех лауреатов составит более 21 млн рублей.