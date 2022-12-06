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1 час назад

Патриарх Кирилл призвал молиться за Россию

Елена Прошина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в Александро-Невском скиту в подмосковном Переделкине призвал молиться за Россию, чтобы «милость Божия отвела от Отечества нашего страдания и скорби». Слова патриарха приводятся на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл призвал молиться за Россию
Фото: ТАССТАСС

«Вспоминая святого благоверного князя Александра Невского, мы возносим молитвы, чтобы он, предстоя Господу, защитил и сегодня страну нашу. Мы вошли в полосу очень непростых отношений с целым рядом стран, и дай Бог, чтобы милость Божия отвела от Отечества нашего страдания и скорби, отвратила тяжелейшие последствия для национальной жизни», – сказал он.

Патриарх также отметил, что православные граждане сталкиваются «с опасной силой, могущей радикально повлиять на духовную жизнь народа».

«Верим, что молитвами святого благоверного князя Александра Невского Господь и сегодня защитит Отечество наше, сохранит всех нас в мире. Всех нас, то есть всех людей по одну и по другую сторону границ, потому что не может быть мира в одном месте, когда идет тяжелая война в другом», – заявил патриарх Кирилл.

Ранее Патриарх Кирилл заявил, что Россия не узнала ужасов колонизации благодаря православию.

Общество,Патриарх Кирилл,Александр Невский,РПЦ,
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