Патриарх Кирилл призвал молиться за Россию

«Верим, что молитвами святого благоверного князя Александра Невского Господь и сегодня защитит Отечество наше, сохранит всех нас в мире. Всех нас, то есть всех людей по одну и по другую сторону границ, потому что не может быть мира в одном месте, когда идет тяжелая война в другом», – заявил патриарх Кирилл.