Патриарх Кирилл призвал молиться за Россию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в Александро-Невском скиту в подмосковном Переделкине призвал молиться за Россию, чтобы «милость Божия отвела от Отечества нашего страдания и скорби». Слова патриарха приводятся на сайте РПЦ.
«Вспоминая святого благоверного князя Александра Невского, мы возносим молитвы, чтобы он, предстоя Господу, защитил и сегодня страну нашу. Мы вошли в полосу очень непростых отношений с целым рядом стран, и дай Бог, чтобы милость Божия отвела от Отечества нашего страдания и скорби, отвратила тяжелейшие последствия для национальной жизни», – сказал он.
Патриарх также отметил, что православные граждане сталкиваются «с опасной силой, могущей радикально повлиять на духовную жизнь народа».
«Верим, что молитвами святого благоверного князя Александра Невского Господь и сегодня защитит Отечество наше, сохранит всех нас в мире. Всех нас, то есть всех людей по одну и по другую сторону границ, потому что не может быть мира в одном месте, когда идет тяжелая война в другом», – заявил патриарх Кирилл.
Ранее Патриарх Кирилл заявил, что Россия не узнала ужасов колонизации благодаря православию.