В Эрмитаже открылись две выставки редких книг

В Государственном Эрмитаже открылись две выставки с редкими книгами из собрания музея и фондов Российской национальной библиотеки (РНБ), пишет ТАСС. Отдельный раздел выставки посвящен книгами, напечатанным в эпоху правления Петра I.

"Поскольку в начале XVIII века в России фактически не существовало системы профессионального образования, особенно в технических науках, требовалось большое количество литературы - понятной, доступной, наглядной, используя которую люди могли готовить специалистов подходящего уровня в медицинской сфере, юриспруденции, в корабельном, военном деле, фортификации", - рассказал куратор выставки Евгений Платонов.

Он уточнил, что книги петровского времени могли читать и простые люди. По словам эксперта, об этом свидетельствуют рукописные заметки на страницах произведений. В рамках экспозиции также представлены книги церковно-славянской печати, и издания, в которых шрифт сменился на новый гражданский.