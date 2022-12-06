В российском городе установили первый контактный памятник Сталину

На территории одной из частных школ в Набережных Челнах установили первую контактную скульптуру Иосифу Сталину. Об этом сообщают «Челнинские известия».

По данным издания, в настоящее время специалисты завершают монтаж памятника. Директор частной школы, где его установили, Максим Евтешин сообщил, что официальное открытие скульптуры планируют провести «весной, когда на улице потеплеет». Тогда же, по его словам, жителям Набережных Челнов расскажут о самом памятнике и его авторе.