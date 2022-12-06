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1 час назад

В российском городе установили первый контактный памятник Сталину

Елена Прошина

На территории одной из частных школ в Набережных Челнах установили первую контактную скульптуру Иосифу Сталину. Об этом сообщают «Челнинские известия».

В российском городе установили первый контактный памятник Сталину
Фото: СоцсетиСоцсети

По данным издания, в настоящее время специалисты завершают монтаж памятника. Директор частной школы, где его установили, Максим Евтешин сообщил, что официальное открытие скульптуры планируют провести «весной, когда на улице потеплеет». Тогда же, по его словам, жителям Набережных Челнов расскажут о самом памятнике и его авторе.

«Считаем, что Иосиф Виссарионович стал локомотивом в индустриализации страны, он достойно вывел ее из Великой Отечественной войны, в кратчайшие сроки восстановил народное хозяйство. Все эти достижения были бы невозможны без планомерного и всестороннего развития образовательной системы в СССР, толчок которому дал Сталин», — добавил Евтешин.

Инициативу по установке скульптуры положительно оценили в Госсовете Татарстана. В беседе с «РБК» депутат фракции КПРФ Николай Атласов отметил важность данной идеи и «огромную и созидательную роль Сталина в истории России».

Общество,КПРФ,
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