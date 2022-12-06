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22 минуты назад

В Минздраве оценили эффективность вакцин от гриппа против свиного гриппа

Lenta.ruиещё 1

Все российские вакцины от гриппа эффективны против свиного гриппа. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

В Минздраве оценили эффективность вакцин от гриппа против свиного гриппа
Фото: ТАССТАСС

Министр здравоохранения также подчеркнул, что в стране не наблюдается дефицит лекарств от гриппа.

По состоянию на 6 декабря, в России свиной грипп выявили в 74 регионах страны. Неделей ранее число регионов с инфицированными этим типом гриппа составляло 55.

Ранее инфекционист Николай Малышев заявил, что в преобладании в России свиного гриппа нет ничего необычного. В некоторых случаях, когда у лиц имеются различные фоновые заболевания, свиной грипп может протекать тяжело, сказал он в беседе с «Лентой.ру».

В свою очередь, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что свиной грипп поражает легкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса. По его мнению, вероятность тяжелых легочных осложнений после заражения свиным гриппом в несколько раз выше по сравнению со многими другими вариантами вируса.

Общество,Михаил Мурашко,Александр Гинцбург,Николай Малышев,
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