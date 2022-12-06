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1 час назад

В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны

ТАССиещё 12

Отряды территориальной обороны формируют из жителей Белгородской области, не подлежащих призыву на военную службу по состоянию здоровья или из-за возраста. Подготовкой желающих встать на защиту своего дома занимаются инструкторы, имеющие боевой опыт, сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области появятся отряды теробороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи", - написал Гладков.

По его словам, тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области проводят имеющие большой боевой опыт инструкторы.

"Буквально с первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области с необходимостью начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны, или самообороны. Такое решение мы приняли", - добавили Гладков.

Общество,Вячеслав Гладков,
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