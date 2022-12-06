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14 минут назад

Треть россиян решили отказаться от рыбы из-за роста цен

Lenta.ru

Треть опрошенных россиян (31 процент) решили отказаться от рыбы из-за ее высокой стоимости, при этом почти все респонденты (96 процентов) выразили желание чаще покупать рыбу и морепродукты, пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса Аналитического центра НАФИ.

Треть россиян решили отказаться от рыбы из-за роста цен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным исследования, подавляющее большинство жителей страны (81 процент) покупают рыбу каждый месяц: 36 процентов потребляют ее один или несколько раз в неделю, еще 45 процентов — один или несколько раз в месяц. Эксперты НАФИ обнаружили, что любителей рыбы больше всего среди экономически активного населения России от 35 до 44 лет (41 процент), россиян с высшим образованием (40 процентов) и семейных людей (37 процентов).

Кроме того, рыбу часто покупают россияне с высоким уровнем доходов (62 процента), в то время как среди малообеспеченных граждан спрос на этот продукт гораздо ниже — рыбу регулярно потребляют всего 22 процента. По данным НАФИ, при выборе рыбы россияне прежде всего обращают внимание ее цену — она является решающим фактором для половины опрошенных.

В конце ноября в исследовательских компаниях и ассоциациях магазинов оценили, что покупка продуктов к праздничному столу на Новый год обойдется россиянам на 15-20 процентов дороже, чем в 2021 году. Сырые мясо и рыба выросли в цене по крайней мере на 10 процентов, а деликатесы из этих продуктов будут еще дороже (там зафиксирован рост на 40 процентов).

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