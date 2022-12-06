В России предложили упразднить перечень запрещенных для женщин профессий

«Это работа в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности. В итоге женщины трудоспособного возраста вынуждены работать в отраслях, зарплата в которых меньше, чем в законодательно принятых мужских, а затем они получают меньшую пенсию», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.