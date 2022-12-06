Россияне назвали самые перспективные профессии

"Большинство опрошенных (62%) отметили, что самой перспективной в следующем году станет профессия IT-специалиста. 40% респондентов также отметили профессию инженера, а 38% - врача. 28% участников исследования считают, что актуальными в следующем году будут специалисты по нанотехнологиям", - говорится в результатах исследования.