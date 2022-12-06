Россияне назвали самые перспективные профессии

Опрошенные россияне назвали самой перспективной в 2023 году профессию IT-специалиста, ее выбрали больше половины респондентов. Также в лидерах рейтинга профессии инженера и врача, следует из результатов опроса сервиса "Работа.ру", имеющихся в распоряжении ТАСС.
"Большинство опрошенных (62%) отметили, что самой перспективной в следующем году станет профессия IT-специалиста. 40% респондентов также отметили профессию инженера, а 38% - врача. 28% участников исследования считают, что актуальными в следующем году будут специалисты по нанотехнологиям", - говорится в результатах исследования.
Согласно итогам опроса, перспективы строителей отметили 20% респондентов, еще 18% - младшего медицинского персонала, а 17% - аналитиков.
По мнению 15% респондентов, на рынке труда будет высок спрос на менеджеров по продажам, столько же россиян считают перспективными инфекционистов. Профессию юриста выбрали 14% опрошенных, профессию маркетолога - 12%, HR-специалиста - 10%. Другие профессии, которые отмечали респонденты, набрали менее 10%.
В опросе приняли участие более 5 000 пользователей сервиса из всех регионов России.