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8 минут назад

Россияне назвали самые перспективные профессии в 2023 году

ТАССиещё 1

Опрошенные россияне назвали самой перспективной в 2023 году профессию IT-специалиста, ее выбрали больше половины респондентов. Также в лидерах рейтинга профессии инженера и врача, следует из результатов опроса сервиса "Работа.ру", имеющихся в распоряжении ТАСС.

Россияне назвали самые перспективные профессии
Фото: ТАССТАСС

"Большинство опрошенных (62%) отметили, что самой перспективной в следующем году станет профессия IT-специалиста. 40% респондентов также отметили профессию инженера, а 38% - врача. 28% участников исследования считают, что актуальными в следующем году будут специалисты по нанотехнологиям", - говорится в результатах исследования.

Согласно итогам опроса, перспективы строителей отметили 20% респондентов, еще 18% - младшего медицинского персонала, а 17% - аналитиков.

По мнению 15% респондентов, на рынке труда будет высок спрос на менеджеров по продажам, столько же россиян считают перспективными инфекционистов. Профессию юриста выбрали 14% опрошенных, профессию маркетолога - 12%, HR-специалиста - 10%. Другие профессии, которые отмечали респонденты, набрали менее 10%.

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В опросе приняли участие более 5 000 пользователей сервиса из всех регионов России.

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