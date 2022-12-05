Умер актер Юрий Дубровин

Юрий Дубровин родился в 1939 году в городе Ряжске Рязанской области. Обучался во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК; ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. ерасимова) в мастерской Михаила Ромма. Впервые актер на экране появился в 1959 году, исполнив роль дружинника в фильме "Ребята с нашего двора". В 2006 году перенес два инсульта, находясь на съемках в Киеве. Несмотря на то, что Дубровину не удалось полностью восстановиться, в 2016 году он снялся в короткометражке своего внука, режиссера Ивана Дубровина. Эта роль стала одной из последних работ артиста. Дубровин также узнаваем по ролям Сенечки в "На семи ветрах", Петра Золотарева из "Живых и мертвых", полковника Большакова в "Проверке на дорогах" и другим.