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16 минут назад

СМИ: умер актер Юрий Дубровин

ТАССиещё 1

Советский и российский актер, заслуженный артист РФ Юрий Дубровин, известный по эпизодическим ролям в фильмах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Узник замка Иф" и "Алые паруса", умер на 84-м году жизни. Об этом сообщила в понедельник "Российская газета".

Умер актер Юрий Дубровин
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Издание не привело подробностей смерти Дубровина. По его информации, в 2014 году артист переехал в Германию к семье сына Аркадия.

В 48 лет умер актер Андрей Стоянов

Юрий Дубровин родился в 1939 году в городе Ряжске Рязанской области. Обучался во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК; ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. ерасимова) в мастерской Михаила Ромма. Впервые актер на экране появился в 1959 году, исполнив роль дружинника в фильме "Ребята с нашего двора". В 2006 году перенес два инсульта, находясь на съемках в Киеве. Несмотря на то, что Дубровину не удалось полностью восстановиться, в 2016 году он снялся в короткометражке своего внука, режиссера Ивана Дубровина. Эта роль стала одной из последних работ артиста. Дубровин также узнаваем по ролям Сенечки в "На семи ветрах", Петра Золотарева из "Живых и мертвых", полковника Большакова в "Проверке на дорогах" и другим.

Общество,Андрей Стоянов,Юрий Дубровин,Петр Золотарев,
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