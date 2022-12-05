«ЛитРес» будет убирать книги, попадающие под запрет ЛГБТ-пропаганды

Сервис «ЛитРес» будет снимать с продажи книги, на которые может распространяться действие запрета ЛГБТ-пропаганды, авторам будут рекомендовать переписать тексты для возвращения их в продажу. Об этом рассказал РБК директор департамента по развитию контента группы компаний «ЛитРес» Евгений Селиванов.
Он объяснил, что ответственность за нарушение закона несет как сервис по продаже, так и правообладатели, которым разослали письма с «просьбой проверить свои произведения на предмет пропаганды ЛГБТ».
«В случае, если ответ от автора не будет получен, мы самостоятельно проанализируем текст и примем решение по дальнейшей продаже книги на сайте», — сказал Селиванов.
По его словам, часть произведений уже недоступны к покупке. В то же время он отметил отсутствие четких критериев того, что попадает под действие нового закона. Он рассказал, что сервис проконсультировался с юристами и подготовил план действий на основе их рекомендаций.
5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно документу, штраф за пропаганду ЛГБТ-отношений, выражающуюся «в распространении информации или публичных действиях», а также пропаганду смены пола для россиян может составить до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 200 тыс. рублей, для юридических лиц предусмотрено наказание до 1 млн рублей. За продвижение таких отношений в интернете или в средствах массовой информации можно получить максимальное денежное наказание — штраф до 5 млн рублей.