Штатная численность МВД резко увеличится

Президент РФ Владимир Путин утвердил установить к 2023 году штатную численность МВД в 922 тыс. человек, а к 2025 — почти до 940 тыс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на указ главы государства, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно документу, с 1 января 2023 года устанавливается число полицейских — 922 061. С 1 января 2024 года указом предусмотрено установить предельную штатную численность МВД до чуть более 934 тыс. человек.

Отмечается, что власти в связи с этим указом президента должны быть готовы выделить дополнительные денежные средства МВД из федерального бюджета.

Ранее Путин подписал указ, которым увеличивается численность центрального аппарата МВД РФ на 180 человек — с 6 580 до 6 760.