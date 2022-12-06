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1 час назад

Штатная численность МВД к 2025 году вырастет до 940 тыс. человек

Газета.Ruиещё 3

Президент РФ Владимир Путин утвердил установить к 2023 году штатную численность МВД в 922 тыс. человек, а к 2025 — почти до 940 тыс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на указ главы государства, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Штатная численность МВД резко увеличится
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, с 1 января 2023 года устанавливается число полицейских — 922 061. С 1 января 2024 года указом предусмотрено установить предельную штатную численность МВД до чуть более 934 тыс. человек.

Отмечается, что власти в связи с этим указом президента должны быть готовы выделить дополнительные денежные средства МВД из федерального бюджета.

Ранее Путин подписал указ, которым увеличивается численность центрального аппарата МВД РФ на 180 человек — с 6 580 до 6 760.

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Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и кабмин согласовали новую структуру правительства, которая подразумевает уменьшение числа чиновников, планируется также оставить 14 министерств вместо нынешних 20. Без изменений украинское правительство оставило Минэнерго, МВД, МИД, Минфин, Минюст, Минобороны, Минздрав и Минобразования и науки.

Общество,Владимир Зеленский,Владимир Путин,МВД России,Правительство Украины,
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