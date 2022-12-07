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15 минут назад

Ozon снял с продажи книги с ЛГБТ-пропагандой по требованию Хинштейна

Газета.Ruиещё 9

После обращения главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна из маркетплейса Ozon убрали книги с "пропагандой ЛГБТ". Об этом сообщает РИА Новости.

Ozon снял с продажи книги с ЛГБТ-пропагандой по требованию Хинштейна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Хинштейна, в частности, из продажи изъят роман "Лето в пионерском галстуке" Елены Малисовой и Екатерины Сильвановой.

"Это произошло сразу после того, как я обратился к руководству компании с требованием исполнить наши законы о запрете ЛГБТ-пропаганды", - сказал депутат.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете пропаганды ЛГБТ, а также педофилии и смены пола.

Ранее стало известно, что популярный в России сервис "ЛитРес" будет снимать с продажи книги, на которые может распространяться действие запрета ЛГБТ-пропаганды.

Общество,Александр Хинштейн,Владимир Путин,Госдума,
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