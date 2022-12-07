Ozon снял с продажи книги с ЛГБТ-пропагандой по требованию Хинштейна

После обращения главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна из маркетплейса Ozon убрали книги с "пропагандой ЛГБТ". Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Хинштейна, в частности, из продажи изъят роман "Лето в пионерском галстуке" Елены Малисовой и Екатерины Сильвановой.

"Это произошло сразу после того, как я обратился к руководству компании с требованием исполнить наши законы о запрете ЛГБТ-пропаганды", - сказал депутат.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете пропаганды ЛГБТ, а также педофилии и смены пола.