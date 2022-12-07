Россиянам поможет бесплатный «юрист из смартфона»

Правом на получение бесплатной юридической помощи обладают около 30 миллионов россиян, но обращаются за ней лишь десятая часть из них. Чтобы получить консультацию стало проще, Минюст планирует в ближайшее время запустить цифровую платформу «Правовая помощь», где людям будут помогать не только живые юристы, но и роботы. Сможет ли искусственный интеллект (ИИ) защитить и помочь нашим согражданам, разбиралась «Парламентская газета».

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За юриста ответит чат-бот

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Создание информационной системы «Правовая помощь» Минюст анонсировал в 2021 году. Она должна быть простой и понятной и оказывать самый востребованный вид помощи — первичное правовое консультирование граждан в устной и письменной форме, говорил руководитель ведомства Константин Чуйченко на совещании главы государства с членами Правительства в мае прошлого года.

В эти дни завершается финальное тестирование платформы, 20 декабря пройдет ее презентация, рассказала «Парламентской газете» первый зампред Комитета по законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Первыми доступ к платформе, по ее словам, получат жители десяти регионов: Татарстана, Краснодарского края, Кемеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областей. В следующем году работа системы охватит всю страну.

В сервисной базе «Правовой помощи» предполагается функционирование голосового и текстового чат-ботов, которые будут бесплатно консультировать пользователей по юридическим вопросам и помогать находить нужные нормативно-правовые акты по интересующей проблематике, добавила сенатор. Систему интегрируют с порталом госуслуг, то есть входить в нее можно будет по общему с этим порталом паролю.

Право — это не алгоритм

Востребованность бесплатной юридической помощи крайне мала, считают в Минюсте. Правом на ее получение обладают около 30 миллионов россиян, однако в 2020 году за ней обратились всего 335 тысяч человек. Среди причин, по словам Константина Чуйченко, отсутствие в некоторых регионах государственных юридических бюро. Новая платформа должна исправить положение и обеспечить равный доступ к юрпомощи для всех.

Люди не обращаются к юристам не потому, что не хотят или не могут, а потому что просто не понимают, имеют ли они право обжаловать какое-то действие или предъявить претензию. О низком уровне правовой грамотности россиян «Парламентской газете» рассказала директор по правовым вопросам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович. А еще, по ее словам, наши сограждане уверены, что услуги юриста стоят недешево, а результат при этом не гарантирован.

Что касается искусственного интеллекта, который Минюст хочет зашить в новую систему, то его технологии, по мнению эксперта, далеки от идеальных, особенно в юридической сфере. «Право — не алгоритмизированная сфера, в связи с чем говорить о том, что ИИ сможет сопровождать гражданина в процессе защиты его прав и интересов «от и до» не приходится, — констатировала Орехович. — По-видимому, планируется, что система будет определять сферу вопроса, с которой обращается человек, и предоставлять ему доступ к законодательству из этой сферы, перенаправлять его к обладающему соответствующими знаниями консультанту».

С этим мнением согласилась член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова: «Каждое дело и каждый спор индивидуальны, каждое обстоятельство должно оцениваться по-своему отдельно и в совокупности. Крайне важна вариативность решений ИИ. Отсутствие таковой не позволит находить более выгодные выходы для граждан, попавших в юридический спор».

Бизнес уже все придумал

Общение с потребителем с помощью автоматизированных систем не является хорошей практикой ни в одном сегменте — ни в банковской сфере, ни в правовой, ни в телекоме, считает руководитель практики юридических технологий кластера «Сколково» Антон Пронин. Однако платформа «Правовая помощь» может помочь демократизации юридической деятельности.

Технологию «юрист в кармане» уже реализовали коммерческие компании, рассказал эксперт. В частности, существуют маркетплейсы юридических услуг и система «цифровой юрист», которая содержит конструкторы для самостоятельного составления заявлений, исков и других документов. С помощью смартфона можно получить онлайн-консультацию или даже оформить удаленную юридическую поддержку. То есть государство в этом смысле догоняет бизнес. По данным из «Сколково», юристами на удаленке чаще пользуются компании, на этот сегмент приходится 72 процента всех разработок, и только 28 процентов обращены к физлицам.

Юрпомощь из смартфона должна быть прежде всего понятной людям, то есть консультация, вне зависимости от того, кто ее оказывает — робот или человек, не должна по возможности содержать незнакомых клиенту терминов и неудобоваримых словоконструкций, считает Ирина Рукавишникова. «Это главный критерий, а не количество и быстрота, — сказала она. — Ко мне часто обращаются люди, которые не понимают предоставленных им из ведомств ответов. Так быть не должно».