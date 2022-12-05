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34 минуты назад

Актер Краско госпитализирован в Петербурге

Лера Букина

Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в кардиоцентр в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Актер Краско госпитализирован в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артисту поставили диагноз «гипертонический криз». Он находится в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что Краско несколько дней пробудет в стационаре.

В июле Ивана Краско госпитализирован в больницу на Крестовском острове в Петербурге. Также в феврале он попал в реабилитационный центр. В августе 2021 года артист перенес инсульт.

Иван Краско является советским и российским актером театра и кино. Он снимался в таких фильмах, как «Господин оформитель», «Принц и нищий», «Конец императорской тайги», «Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан», «Улицы разбитых фонарей 6».

Сейчас артисту 92 года.

29 ноября стало известно о госпитализации актрисы Светланы Светличной. Известно, что ее доставили в больницу Москвы. Согласно информации «112», актриса находится в платном отделении. Светличной назначили медикаментозное лечение, гимнастику, а также когнитивную реабилитацию со специалистом.

Общество,Иван Краско,
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