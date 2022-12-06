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48 минут назад

Лишь 10% опрошенных россиян регулярно откладывают средства с зарплаты

ТАССиещё 1

Две трети россиян в настоящее время затрудняются откладывать денежные средства, только 10% регулярно откладывают средства с каждой зарплаты, следует из результатов опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir (материал есть в распоряжении ТАСС).

Сколько россиян регулярно откладывают средства с зарплаты
Фото: ТАССТАСС

"У двух третей респондентов в настоящее время не получается откладывать денежные средства: 34,3% не делали этого и прежде, 23,4% пожаловались, что откладывать "раньше получалось, а сейчас нет", 9,1% просто не ставят перед собой такой цели. Из тех опрошенных, кто формирует накопления, 7,9% делают это один-два раза в год, например, когда получают премии; 15,1% - раз в несколько месяцев. И только 10,2% откладывают средства регулярно, то есть с каждой зарплаты", - сообщает Webbankir.

При этом в опросе отмечается, что ответы тех респондентов, кто находит свой уровень достатка хорошим или, напротив, плохим, разделились примерно поровну: 20,1% и 20,9% соответственно. Об "очень хорошем" уровне материального положения заявили 4,6% респондентов, о "скорее хорошем" - 15,5%; о "скорее плохом" - 16,1%, об "очень плохом" - 4,8%. 59% опрошенных назвали свое материальное положение "средним".

Кроме этого, регулярно планируют свои ежемесячные доходы и расходы чуть больше трети респондентов - 37,1%. В Webbankir добавляют, что эта цифра примерно совпадает с долей людей, которым хотя бы время от времени удается копить на будущее. 27,6% опрошенных признались, что начинают вести бюджет, когда понимают, что тратят слишком много, а 14,2% - в преддверии крупных покупок. Не планируют свои доходы и расходы, потому что "не получается", 18,3% опрошенных. И лишь 2,8% не делают этого, потому что у них "нет такой цели".

Опрос проводился в октябре - ноябре 2022 года, в нем участвовали около 2 000 человек по всей России.

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