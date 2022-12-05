Оксфордский словарь назвал слово 2022 года

Оксфордский словарь при помощи голосования выбрал словом года сленговое выражение goblin mode (режим гоблина). Об этом со ссылкой на пресс-службу издательства Оксфордского университета пишет ТАСС.

Слова года впервые было выбрано по итогам голосования, которое проводилось в онлайн-формате. Выражение «режим гоблина» означает «чрезвычайно эгоистичную модель поведения, отвергающую общественные нормы и ожидания, для которой характерны лень, неопрятность и жадность».

В издательстве отметили, что впервые это выражение было использовано в Twitter в 2009 году, однако получило широкое распространение в феврале 2022 года под влиянием отмены коронавирусных ограничений, попав в заголовки газет и журналов.

«Возможно, популярность выражения отражает настроение, присущее людям, которые отвергают идею возвращения "к нормальной жизни"», - пояснили в пресс-службе.