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58 минут назад

Оксфордский словарь назвал слово 2022 года

Алиса Селезнёва

Оксфордский словарь при помощи голосования выбрал словом года сленговое выражение goblin mode (режим гоблина). Об этом со ссылкой на пресс-службу издательства Оксфордского университета пишет ТАСС.

Оксфордский словарь назвал слово 2022 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Слова года впервые было выбрано по итогам голосования, которое проводилось в онлайн-формате. Выражение «режим гоблина» означает «чрезвычайно эгоистичную модель поведения, отвергающую общественные нормы и ожидания, для которой характерны лень, неопрятность и жадность».

В издательстве отметили, что впервые это выражение было использовано в Twitter в 2009 году, однако получило широкое распространение в феврале 2022 года под влиянием отмены коронавирусных ограничений, попав в заголовки газет и журналов.

«Возможно, популярность выражения отражает настроение, присущее людям, которые отвергают идею возвращения "к нормальной жизни"», - пояснили в пресс-службе.

Ранее компания-диспетчер паролей NordPass подготовила отчет на основе проанализированных паролей в 30 странах. Самым популярным паролем у пользователей в 2022 году стало слово password. Его чаще всего используют для защиты своих аккаунтов.

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