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18 минут назад

Винодела из Крыма, выступавшего против СВО, исключили из участников винного фестиваля

Газета.Ru

В Крыму местного винодела Никиту Абалихина исключили из участия в фестивале вина и сыра из-за его позиции против специальной военной операции России. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Винодела из Крыма, выступавшего против СВО, исключили из участников фестиваля
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Известно, что весной 2022 года молодой человек высказал несогласие с проведением СВО. Кроме того, будучи в Севастополе, он заметил автомобиль с наклейкой в виде буквы «Z» и напал на хозяина транспортного средства.

16 ноября 2022 года Абалихина осудили по статье «Хулиганство». При этом оказалось, что несмотря на правонарушение, а также политическое несогласие, винодела пригласили в качестве амбассадора на фестиваль «Вина и сыра», который пройдет в Алуште.

Однако после жалоб местных жителей в социальных сетях Абалихина исключили.

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