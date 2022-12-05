Пригожин попросил ГП проверить YouTube и Google

Российский предприниматель Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку видеохостинга YouTube, а также рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории России деятельности американской компании Google. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале компании "Конкорд".

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"Евгений Викторович Пригожин обратился к генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга YouTube, а также рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности американской компании Google LLC, распространяющей информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства", - говорится в сообщении.

По мнению Пригожина, в отношении видеохостинга "должны быть приняты самые жесткие меры". Он отметил, что необходимо срочно остановить распространение недостоверной информации, а также информации, направленной на дискредитацию власти, ограничив доступ к YouTube.