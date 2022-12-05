Названы последствия введения потолка цен на нефть РФ для Украины

Решение стран G7 и Австралии ввести потолок цен на нефть из России может обернуться острой нехваткой топлива на Украине, а также значительным повышением цен на него. Такое заявление сделал директор украинской консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, передает газета «Известия» со ссылкой на его страницу в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией).

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Он рассказал, что Украина первой почувствовала на себе действие санкций. По его словам, дело прежде всего не в цене товара, а в его наличии.

«Вопрос не в цене, а в отсутствии дефицита. Мы получим и дефицит, и космические цены», — написал Куюн.

Он подчеркнул, что европейский рынок в ближайшие несколько месяцев будет адаптироваться к введенным в отношении российской нефти санкциям, этот «период турбулентности» необходимо преодолеть. Эксперт добавил, что весной Украине пришлось пережить гораздо более сложный этап восстановления рынка. Тогда государство было вынуждено заменить 100% источников поставок, которые были в ходу до начала боевых действий.