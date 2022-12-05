В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
47 минут назад

Клишас не исключил ограничения для россиян, уехавших из-за частичной мобилизации

Вечерняя Москваиещё 9

Глава комитета Совета федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил введение ограничений для российских граждан, которые покинули РФ после начала частичной мобилизации.

Клишас допустил ограничения для уехавших россиян
Фото: ТАССТАСС

— Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем, — сказал он в интервью изданию «Ведомости».

Сенатор допустил соответствующее изменение законодательства и разработку мер, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным».

Клишас высказался, что ограничения для работы из-за границы нужно ввести «для сотрудников чувствительных сфер» экономики, в том числе сферы транспортной безопасности и государственного сектора.

Песков ответил на вопрос о мобилизации

Уехавшие из страны с началом специальной военной операции и после объявления частичной мобилизации, с течением времени будут возвращаться в Россию, считают эксперты. Среди тех, кто прогнозирует скорый возврат сорвавшихся с мест и покинувших страну людей, — основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Аргументируя свое мнение, он привел данные исследования, которое провела его компания.

Общество,Политика,Транспортный налог,Законодательство,Андрей Клишас,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители