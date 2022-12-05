Клишас допустил ограничения для уехавших россиян

— Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем, — сказал он в интервью изданию «Ведомости».