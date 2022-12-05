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21 минуту назад

Названы регионы, жители которых наименее склонны к вредным привычкам

Елена Прошина

Жители Чечни, Дагестана и Ингушетии меньше всего подвержены вредным привычкам, обратный результат показали жители Хакасии, Камчатского края и Сахалинской области. Об этом свидетельствует расследование РИА Новости.

Названы регионы, жители которых наименее склонны к вредным привычкам
Фото: ТАССТАСС

Агентство подготовило рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек на основе данных официальной статистики. При составлении рейтинга учитывались шесть показателей: продажа алкоголя, потребление табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением алкоголя, число преступлений, вызванных употреблением наркотиков и их аналогами. Эксперты использовали показатели за 2019-2021 годы.

В тройку лидеров по отсутствию вредных привычек среди населения, как и год назад, вошли Чечня, Дагестан и Ингушетия. Аналитики полагают, что низкая распространенность вредных привычек в этих регионах связана со строгими традициями и вековыми жизненными укладами. В первой десятке рейтинга также оказались: Рязанская, Ульяновская, Волгоградская, Брянская и Саратовская области, Кабардино-Балкария и Республика Марий Эл.

В самом низу рейтинга расположились жители Республики Хакасия, Камчатского края, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Удмуртской Республики, Забайкальского края, Амурской области, Мурманской и Магаданской областей, Чукотского автономного округа. Наиболее острая проблема регионов в конце рейтинга — чрезмерное употребление алкогольных напитков и его последствия.

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