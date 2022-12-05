Названы регионы, жители которых наименее склонны к вредным привычкам

Фото: ТАСС ТАСС

Агентство подготовило рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек на основе данных официальной статистики. При составлении рейтинга учитывались шесть показателей: продажа алкоголя, потребление табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением алкоголя, число преступлений, вызванных употреблением наркотиков и их аналогами. Эксперты использовали показатели за 2019-2021 годы.

В тройку лидеров по отсутствию вредных привычек среди населения, как и год назад, вошли Чечня, Дагестан и Ингушетия. Аналитики полагают, что низкая распространенность вредных привычек в этих регионах связана со строгими традициями и вековыми жизненными укладами. В первой десятке рейтинга также оказались: Рязанская, Ульяновская, Волгоградская, Брянская и Саратовская области, Кабардино-Балкария и Республика Марий Эл.