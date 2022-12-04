В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
36 минут назад

Минприроды Дагестана заявило об обнаружении уже более двух тыс. туш тюленей на побережье

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Минприроды Дагестана заявило об обнаружении 2500 туш каспийской нерпы на побережье Каспийского моря.

В Дагестане заявили о гибели уже более двух тысяч тюленей
Фото: Каспийский природоохранный центрКаспийский природоохранный центр

«К сожалению, цифра (умерших животных) значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях. Особенно большое количество в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка», – говорится в Telegram-канале ведомства.

В Минприроды отметили, что подсчет количества погибших тюленей продолжается.

Названа причина массовой гибели краснокнижных тюленей в Дагестане

Ранее гендиректор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов заявил, что количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане достигло 1700.

Накануне пресс-служба СКТУ Росрыболовства сообщила, что на берегу Каспия в Дагестане обнаружено около 700 мертвых тюленей.

Общество,Росрыболовство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители