В Дагестане заявили о гибели уже более двух тысяч тюленей

«К сожалению, цифра (умерших животных) значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях. Особенно большое количество в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка», – говорится в Telegram-канале ведомства.