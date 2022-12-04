В Дагестане заявили о гибели уже более двух тысяч тюленей

Минприроды Дагестана заявило об обнаружении 2500 туш каспийской нерпы на побережье Каспийского моря.
«К сожалению, цифра (умерших животных) значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях. Особенно большое количество в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка», – говорится в Telegram-канале ведомства.
В Минприроды отметили, что подсчет количества погибших тюленей продолжается.
Ранее гендиректор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов заявил, что количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане достигло 1700.
Накануне пресс-служба СКТУ Росрыболовства сообщила, что на берегу Каспия в Дагестане обнаружено около 700 мертвых тюленей.