Названа причина массовой гибели краснокнижных тюленей в Дагестане

Массовая гибель каспийской нерпы в Дагестане связана с естественными факторами, она не повлияет на популяцию тюленей в целом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минприроды региона.
Отмечается, что на накануне на берегу Каспийского моря было обнаружено около 700 мертвых животных.
В ведомстве пояснили, что в результате «вскрытий тюленей был собран большой объем проб». Специалисты провели детальное исследование полученных образцов. Кроме того, материалы были направлены в лаборатории Астрахани и Москвы для дальнейшего изучения.
Основной версией, подчеркнули в региональном Минприроды, были признаны «естественные природные факторы».
Уточняется, что гибель такого количества животных не окажет критичного влияния на популяцию в целом. Она достигает порядка 300 тыс. особей.