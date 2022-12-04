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1 час назад

Названа причина массовой гибели тюленей в Дагестане

Илья Родин

Массовая гибель каспийской нерпы в Дагестане связана с естественными факторами, она не повлияет на популяцию тюленей в целом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минприроды региона.

Названа причина массовой гибели краснокнижных тюленей в Дагестане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на накануне на берегу Каспийского моря было обнаружено около 700 мертвых животных.

В ведомстве пояснили, что в результате «вскрытий тюленей был собран большой объем проб». Специалисты провели детальное исследование полученных образцов. Кроме того, материалы были направлены в лаборатории Астрахани и Москвы для дальнейшего изучения.

Основной версией, подчеркнули в региональном Минприроды, были признаны «естественные природные факторы».

Уточняется, что гибель такого количества животных не окажет критичного влияния на популяцию в целом. Она достигает порядка 300 тыс. особей.

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