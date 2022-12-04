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9 минут назад

В России выявили 6598 новых заболевших COVID-19

Lenta.ru

За минувшие сутки в России выявили еще 6598 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 617 601. Новые данные передает в воскресенье, 4 декабря, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В России выявили 6598 новых заболевших COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

3 декабря было известно о 6669 новых заболевших COVID-19. 2 декабря количество инфицированных составило 6721, 1 декабря — 6785.

По обновленным данным оперштаба, наибольшее число заражений выявили в Москве (1136), Санкт-Петербурге (812), Свердловской области (312) и Московской области (188). Меньше всего — в Магаданской области (7), Северной Осетии — Алании (7), Дагестане (6), Адыгее (6), Камчатском крае (6), Еврейской автономной области (5), Чукотском автономном округе (5), Карачаево-Черкесии (4), Туве (4), Ненецком автономном округе (2) и на Алтае (1).

За последние 24 часа число госпитализаций составило 722. За этот же период 4589 человек выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 21 018 980 россиян. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 55 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 был зафиксирован 392 231 летальный исход.

В середине ноября Роспотребнадзор констатировал, что в 20 регионах России отмечается рост заболеваемости COVID-19. Подобное явление могло быть связано с появлением новых вариантов инфекции.

Общество,Роспотребнадзор,
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