Что ждет Россию в 2023 году: Найдено пророчество Матроны Московской

Матрона Московская – могущественная провидица, прогнозы которой зачастую оказываются правдой. Святая предрекла масштабный мировой кризис в 2023 году, который перевернет все мироустройство на планете.

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«Как мне вас жаль, доживете до последних времен. Жизнь будет хуже и хуже. Тяжкая. Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб, и скажут – выбирайте!», – говорила Матрона.

В Европе военные захватят власть и пытаются силой навести порядок. Такие действия вызовут протесты и волну недовольства в обществе. Правительство обратится к России за помощью, и наша страна пойдет навстречу, поможет в преодолении кризиса. Матрона не предсказывала Третью мировую войну в грядущем году, сообщает «Сиб.фм».

По ее пророчествам можно сделать вывод, что конфликта не будет, а конец мира наступит без войны. Множество смертей, которые она видела, были не от разрушительного оружия, а скорее, психологического.