Собчак впервые после возвращения в РФ появилась на светском мероприятии

Телеведущая Ксения Собчак посетила светское мероприятие в московском кинотеатре впервые после возвращения в Россию. Об этом сообщает «МК».

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Журналистку сопровождал супруг Константин Богомолов. Она сменила прическу и цвет волос, теперь у нее каре орехового оттенка.

Издание отмечает, что Собчак вела себя, как обычно, общаясь со звездными гостями, улыбалась, но присутствующие заметили, что она нервничает и выглядит крайне сосредоточенной.

17 ноября телеведущая принесла извинения директору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову за своих коллег, арестованных по делу о вымогательстве у него 11 миллионов рублей. Она добавила, что ее коммерческий директор Кирилл Суханов, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев также искренне сожалеют о произошедшем.