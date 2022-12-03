В РПЦ дадут оценку словам Папы Римского о бурятах и чеченцах

Русская православная церковь даст оценку заявлению Папы Римского о жестокости бурятов и чеченцев в зоне специальной военной операции на Украине, заявил епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов).

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, подобные высказывания непрофессиональные и недопустимые.

«Это очень некрасиво смотрится, потому что попахивает сами знаете чем – нацизмом, если угодно», – сказал епископ Феоктист в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», передает ТАСС.

Он указал, что нет наций «более жестоких или более греховных», но все люди «равны во Христе».