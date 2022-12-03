Умер гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин

Он скончался сегодня утром в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

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«Дата и время прощания пока не определены», — сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

В материале агентства указано, что Шадрин первым привёз в Москву постановку «Три сестры» Петера Штайна и организовал гастроли театра Эймунтаса Някрошюса, а в 2001 году стал организатором Всемирной театральной олимпиады.