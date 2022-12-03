В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
52 минуты назад

Умер генеральный директор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин

Говорит Москваиещё 3

Он скончался сегодня утром в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

Умер гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дата и время прощания пока не определены», — сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

В материале агентства указано, что Шадрин первым привёз в Москву постановку «Три сестры» Петера Штайна и организовал гастроли театра Эймунтаса Някрошюса, а в 2001 году стал организатором Всемирной театральной олимпиады.

Шадрин — дважды лауреат премии Станиславского, обладатель орденов Трудового Красного Знамени и «За заслуги перед Отечеством» I степени. Также театральный продюсер был отмечен одной из самых почётных наград Франции — титулом рыцаря ордена искусств и литературы. Помимо этого, он был кавалером ордена Почётного легиона.

Общество,Петер Штайн,Валерий Шадрин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители