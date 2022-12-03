Умер гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин

Он скончался сегодня утром в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.
«Дата и время прощания пока не определены», — сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.
В материале агентства указано, что Шадрин первым привёз в Москву постановку «Три сестры» Петера Штайна и организовал гастроли театра Эймунтаса Някрошюса, а в 2001 году стал организатором Всемирной театральной олимпиады.
Шадрин — дважды лауреат премии Станиславского, обладатель орденов Трудового Красного Знамени и «За заслуги перед Отечеством» I степени. Также театральный продюсер был отмечен одной из самых почётных наград Франции — титулом рыцаря ордена искусств и литературы. Помимо этого, он был кавалером ордена Почётного легиона.