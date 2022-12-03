Новогодняя елка Москвы пройдет в Севастополе

Юных гостей ждут встречи с любимыми персонажами, выступления артистов, тематические мастер-классы, интерактивные конкурсы, танцы, хороводы, викторины и новогодний спектакль.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Новогоднюю елку Москвы организуют для юных крымчан в Севастополе. Представления будут идти с 19 по 24 декабря 2022 года в Драматическом театре имени Б.А. Лавренева Черноморского флота Российской Федерации. Мероприятие подготовил Московский дом национальностей при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Ребят ждут выступления артистов, тематические мастер-классы и насыщенная развлекательная программа. Представления с участием Снеговика, Снежной бабы, Снегурочки, Деда Мороза и других сказочных персонажей создадут захватывающую праздничную атмосферу. У детей появится возможность больше узнать о культурном наследии, богатстве и разнообразии новогодних традиций народов России.

Для гостей организуют интерактивные конкурсы, танцы, хороводы и викторины.

По завершении развлекательной программы аниматоры проводят ребят в зрительный зал, где им покажут детский интерактивный спектакль «Золотой цыпленок». После его окончания каждый маленький зритель сможет получить новогодний подарок в волшебной избушке.

Главная цель проекта — поддержка детей льготных категорий. Новогоднюю елку Москвы посетят 3600 юных зрителей в возрасте от пяти до 14 лет. В основном это дети военнослужащих Черноморского флота, принимающих участие в специальной военной операции, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой или попечительством, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.