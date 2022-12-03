Шукшину возмутило предложение Матвиенко наградить Малахова

В Совете Федерации предложили наградить телеведущего Андрея Малахова за его шоу «Песни от всей души». Как говорит председатель совета Валентина Матвиенко, рейтинги передачи зашкаливают. Однако нашлись несогласные с таким решением.

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Актриса Мария Шукшина считает, что Малахов не достоин этой награды из-за своих скандальных шоу, которые только вредят зрителям и героям самих программ.

«Малахов – человек, стоявший у истоков большой эры отупления и дебилизации наших ТВ-зрителей», – считает она.

Шукшина упомянула выпуски со школьницей Дианой Шурыгиной, которая обманывала зрителей, утверждая об изнасиловании. Артистка вспомнила и то, что многих ушедших из жизни знаменитостей выставляли в дурном свете в эфире.

«Тело еще не успевало остыть, а уже родственников, «экспертов», кого за деньги, кого за пиар, удавалось заманить, и понеслась…» – говорит Шукшина.

Актриса считает, что передачи продолжили бы выходить, не начнись спецоперация на Украине. Эти программы, по словам Шукшиной, и сейчас бы разлагали душу человека, сообщает prozvezd.info.