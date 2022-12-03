Россиянам напомнили, как оплачиваются рабочие дни в праздники

Адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева напомнила, что работа в праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Оплата в это время производится не менее чем в двойном размере, кроме того, по желанию работник может выбрать другой день отдыха, тогда оплата идет в одинарном размере», - цитирует «Прайм» Астаеву.

Она напомнила, что такой порядок регламентируется статьей 153 Трудового Кодекса РФ, согласно которому повышенная оплата труда положена всем работникам за часы, отработанные в выходные или праздничные дни.

Конкретная сумма устанавливается коллективным договором либо иными правовыми актам, продолжила юрист. Например, если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня, в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).