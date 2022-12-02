В ООН рассказали о проблемах с отоплением в Донецке

«На стороне под контролем России, в том числе, в самом городе Донецке, семьи не могут обогреть свои дома, центральная система отопления не работает, водопроводная вода поступает несколько часов в день несколько раз в неделю», — сказал он, уточнив, что на подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР) большинство людей, проживающих рядом с линией фронта — это пожилые люди инвалиды и представители других уязвимых категорий населения.