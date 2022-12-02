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8 минут назад

В ООН рассказали о проблемах с отоплением в Донецке, не называя виновных

Газета.Ru

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что жители Донецка не могут отапливать дома из-за боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

В ООН рассказали о проблемах с отоплением в Донецке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На стороне под контролем России, в том числе, в самом городе Донецке, семьи не могут обогреть свои дома, центральная система отопления не работает, водопроводная вода поступает несколько часов в день несколько раз в неделю», — сказал он, уточнив, что на подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР) большинство людей, проживающих рядом с линией фронта — это пожилые люди инвалиды и представители других уязвимых категорий населения.

Представитель подчеркнул, что в районе Донецка идут боевые действия, не назвав, чьи обстрелы наносят ущерб инфраструктуре города.

Общество,Стефан Дюжаррик,ООН,
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