РФ проинформировала МАГАТЭ о назначении директором ЗАЭС Черничука

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что российская сторона проинформировала агентство о назначении директором Запорожской АЭС Юрия Черничука. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

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«На этой неделе на месте и в Российской Федерации было объявлено, что директором станции назначен главный инженер ЗАЭС Юрий Черничук», — говорится в заявлении главы МАГАТЭ.

Гросси также отметил, что украинский оператор «Энергоатом» отклонил это назначение и назначил Дмитрия Вербицкого исполняющим обязанности генерального директора станции, а Игоря Мурашова главным инженером.