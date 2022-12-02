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45 минут назад

Гросси: РФ проинформировала МАГАТЭ о назначении директором Запорожской АЭС Черничука

Газета.Ru

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что российская сторона проинформировала агентство о назначении директором Запорожской АЭС Юрия Черничука. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

РФ проинформировала МАГАТЭ о назначении директором ЗАЭС Черничука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На этой неделе на месте и в Российской Федерации было объявлено, что директором станции назначен главный инженер ЗАЭС Юрий Черничук», — говорится в заявлении главы МАГАТЭ.

Гросси также отметил, что украинский оператор «Энергоатом» отклонил это назначение и назначил Дмитрия Вербицкого исполняющим обязанности генерального директора станции, а Игоря Мурашова главным инженером.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что агентство рассматривает ЗАЭС как украинский объект. Кроме того, он выразил обеспокоенность ситуацией с решениями относительно управления станции. По его словам, это может оказать негативное влияние на ядерную безопасность.

Общество,Игорь Мурашов,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,Росэнергоатом,
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