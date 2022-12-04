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30 минут назад

RT: канал "Дождь" после скандала с журналистом рассматривает переезд в Грузию

Газета.Ruиещё 2

Телеканал «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) в связи с ситуацией с ведущим Алексеем Коростелевым, оговорившимся в эфире, и последовавшем резонансе вокруг заявления о якобы поддержке Вооруженных сил РФ рассматривает возможность переезда в Грузию. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

RT: канал «Дождь»* после скандала с журналистом рассматривает переезд в Грузию
Фото: риа новостириа новости

Российское агентство ссылается на источники в окружении генерального директора телеканал Натальи Синдеевой (признана иностранным агентом), в настоящий момент якобы ведутся консультации с юристами.

При этом в Тбилиси у редакции уже есть студия и готовая техническая база, обратили внимание в RT.

Официальных сведений о смене локации и переезде редакции канала пока нет.

Общество,Каминг-аут,Алексей Коростелев,Наталья Синдеева,
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