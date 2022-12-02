Рисунки и письма Бродского выставят на торги

Аукционный дом «Литфонд» проведет торги 8 декабря в Санкт-Петербурге в музее поэта Иосифа Бродского «Полторы комнаты». Как сообщает «Российская газета», выручка пойдет на нужды музея.
Среди редких лотов — собственноручное письмо с рисунками Иосифа Бродского, адресованное Татьяне Румянцевой (1964), общей подруге Бродского и его избранницы, петербургской художницы Марианны Басмановой.
Также на аукционе представят тетрадь с рисунками Иосифа Бродского, сделанными в деревне Норенская в Коношском районе Архангельской области — сюда в 1964 году поэт был отправлен в ссылку по обвинению в тунеядстве. Стартовая цена этого лота — 200 тыс. рублей.
Кроме того, на торги выставят один из самых редких сборников Бродского «В Англии», изданный в 1977 году тиражом всего 60 штук; коллекцию из 43 фотопортретов Иосифа Бродского, частично с автографами; рукопись поэтических переводов Анны Ахматовой для сборника «Корейская классическая поэзия» (Москва, 1958 г.) с автографом поэтессы: «Милому Иосифу Бродскому — ...та третья нас не оставит никогда... от переводчика Анна Ахматова 29 октября 1963 г. Москва Ордынка».