В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
46 минут назад

Шукшина выступила против вручения Малахову правительственной премии

Елена Прошина

Актриса и общественный деятель Мария Шукшина у себя в Telegram-канале выступила против предложения председателя Совфеда Валентины Матвиенко о вручении премии правительства телеведущему Андрею Малахову. По мнению артистки, он не заслужил такой награды.

Шукшина выступила против вручения Малахову премии
Фото: Соцсети Марии ШукшинойСоцсети Марии Шукшиной

«Малахов, человек стоявший у истоков большой эры отупления и дебилизации наших тв-зрителей. Не он ее открыл, но он к ней с небывалым энтузиазмом примкнул», — написала Шукшина.

Она назвала Малахова «человеком-перевертышем», который раньше выливал на «головы людей поток грязи», а сегодня «поет песни со страной, становясь в глазах председателя Совфеда привлекательным».

«Сергей Капица в свое время говорил: "Время идет, а процессы, которые ведут к деградации нации, никто даже не пытается понять и приостановить". А я с грустью дополню: мало понять, так еще и наградить пытаются тех, кто способствует таким процессам», — добавила актриса.

При этом Шукшина все же призвала наградить Малахова, но не за шоу «Песни от всей души», а за то, что, благодаря ему, «люди перестали телик смотреть».

Матвиенко предложила представить Малахова к премии правительства за "Песни от всей души"

Ранее Матвиенко предложила вручить телеведущему премию правительства за авторскую передачу «Песни от всей души». Председатель Совфеда посчитала шоу хорошим образцом популяризации народного творчества.

Общество,Сергей Капица,Мария Шукшина,Андрей Малахов,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители