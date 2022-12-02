Шукшина выступила против вручения Малахову премии

«Сергей Капица в свое время говорил: "Время идет, а процессы, которые ведут к деградации нации, никто даже не пытается понять и приостановить". А я с грустью дополню: мало понять, так еще и наградить пытаются тех, кто способствует таким процессам», — добавила актриса.