Шукшина выступила против вручения Малахову премии

Актриса и общественный деятель Мария Шукшина у себя в Telegram-канале выступила против предложения председателя Совфеда Валентины Матвиенко о вручении премии правительства телеведущему Андрею Малахову. По мнению артистки, он не заслужил такой награды.
«Малахов, человек стоявший у истоков большой эры отупления и дебилизации наших тв-зрителей. Не он ее открыл, но он к ней с небывалым энтузиазмом примкнул», — написала Шукшина.
Она назвала Малахова «человеком-перевертышем», который раньше выливал на «головы людей поток грязи», а сегодня «поет песни со страной, становясь в глазах председателя Совфеда привлекательным».
«Сергей Капица в свое время говорил: "Время идет, а процессы, которые ведут к деградации нации, никто даже не пытается понять и приостановить". А я с грустью дополню: мало понять, так еще и наградить пытаются тех, кто способствует таким процессам», — добавила актриса.
При этом Шукшина все же призвала наградить Малахова, но не за шоу «Песни от всей души», а за то, что, благодаря ему, «люди перестали телик смотреть».
Ранее Матвиенко предложила вручить телеведущему премию правительства за авторскую передачу «Песни от всей души». Председатель Совфеда посчитала шоу хорошим образцом популяризации народного творчества.