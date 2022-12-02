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9 минут назад

Россиянина лишили посылки из Португалии из-за одинакового имени с главой МИД Лавровым

Газета.Ru

Гражданин России Сергей Лавров не смог получить посылку из Португалии из-за санкций, введенных против его тезки, российского министра иностранных дел, передает URA.RU.

Тезка Лаврова остался без посылки из Португалии из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уважаемый покупатель! Информируем, что ваш заказ заблокирован в связи с тем, что имя Сергея Лаврова фигурирует в списке импортеров/экспортеров с ограничениями или запретами на импорт», — соответствующее сообщение получил Лавров (не министр — прим.).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. В санкционные списки в том числе попали президент РФ, глава МИД РФ Сергей Лавров и многие другие политики, а также деятель культуры и искусства, поддерживающие российскую спецоперацию.

Общество,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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