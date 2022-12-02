Тезка Лаврова остался без посылки из Португалии из-за санкций

Гражданин России Сергей Лавров не смог получить посылку из Португалии из-за санкций, введенных против его тезки, российского министра иностранных дел, передает URA.RU.

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«Уважаемый покупатель! Информируем, что ваш заказ заблокирован в связи с тем, что имя Сергея Лаврова фигурирует в списке импортеров/экспортеров с ограничениями или запретами на импорт», — соответствующее сообщение получил Лавров (не министр — прим.).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.