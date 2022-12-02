Сноудену предрекли работу в российской корпорации

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден после получения российского паспорта может быть трудоустроен в одну из государственных корпораций. Об этом «Ленте.ру» сообщил политолог, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков .

«Какая у него теоретически может быть карьера? Оставаться таким символом того, что люди с Запада бегут в Россию. Сейчас он может быть сотрудником какой-нибудь компании или госкорпорации», — отметил специалист.

По его словам, в настоящее время Сноуден является символом борьбы России и Запада.

«В советское время сказали бы борьбы с американским империализмом, то есть показатель того, что у них там не лучше, чем у нас», — пояснил Гращенков.

Политолог добавил, что в настоящее время в России активно привлекают внимание к IT. «Может быть, и у него в этом направлении будут какие-то перспективы», — уточнил он. Гращенков заключил, что Сноудена могут сделать и депутатом Госдумы.