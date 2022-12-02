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50 минут назад

На "Дожде" уволили сотрудника за слова о поддержке российских военнослужащих на Украине

Газета.Ru

Телеканал «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) объявил о прекращении сотрудничества с журналистом Алексеем Коростелевым после его слов в эфире о том, что телеканал якобы помогает российским военнослужащим в спецоперации на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

«Дождь» уволил журналиста за слова о помощи российским военным
Фото: gottfreidlenz/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)gottfreidlenz/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», — сказал ведущий программы «Здесь и сейчас».

Также он попросил своих телезрителей сообщать в бот-чат телеканала о проблемах в российской армии.

Главный редактор телеканала Тихон Дзядко (признан в РФ иностранным агентом) позднее извинился за высказывания сотрудника. Он заявил, что «Дождь» не занимался оказанием помощи российской армии.

В дальнейшем Коростелев был уволен. Еще одна сотрудница телеканала Екатерина Котрикадзе прокомментировала это следующим образом: «Это очень сложное решение для нас, но руководство «Дождя» считает его единственно верным и возможным».

Ранее телеканал RT отстранил от работы журналиста Антона Красовского после того, как он сказал, что «надо было топить» украинских детей, которые употребляли слово «москали».

* организация включена Минюстом в список иноагентов

Общество,Тихон Дзядко,Алексей Коростелев,Екатерина Котрикадзе,Антон Красовский,
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