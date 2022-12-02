Сергей Гармаш объяснил, почему поехал в ЛНР и ДНР

Народный артист России Сергей Гармаш в пятницу, 2 декабря, назвал причину, по которой поехал выступать в Донбасс.

Фото: Широнина Лидия / АГН Москва Широнина Лидия / АГН Москва

Накануне состоялся концерт знаменитости в Луганском русском драмтеатре имени П. Луспекаева, после чего артист собирается выступить в Першотравневом районном центре культуры и досуга населенного пункта Мангуш в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам Гармаша, для него и его коллег проведение выступлений в данных регионах является «большой честью». Актер также добавил, что программа с «жизнеутверждающим названием» «И жизнь, и слезы, и любовь!» была подготовлена специально для жителей присоединенных к России территорий.

— Конечно, если у нас и был какой-то успех, а он, похоже, был, то произошло это благодаря зрителям, энергетику которых невозможно не почувствовать и не откликнуться на нее, — передает слова Гармаша издание aif.ru.