Россия начала прорабатывать безвиз с рядом стран

Россия начала работу по установлению безвизового режима с рядом стран. О вероятном введении безвиза с некоторыми государствами заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Высокопоставленный дипломат отметил, что в настоящее время есть множество стран, с которыми прорабатываются безвизовые соглашения.

«Что касается безвизового режима, то у нас устанавливаются двусторонние соглашения, — пояснил он. — Таких соглашений много, эта работа продолжается».

При этом Иванов не стал называть, с какими конкретно странами Россия ведет консультации по этому вопросу. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, они будут объявлены, как только с ними будут подписаны соглашения.