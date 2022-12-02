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21 минуту назад

Раздел про спецоперацию на Украине включат в школьные учебники

Никита Бородкин

Раздел про специальную военную операцию РФ на Украине включат в школьные учебники истории. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Раздел про спецоперацию на Украине включат в школьные учебники
Фото: ТАССТАСС

Глава ведомства отметил, что в новых программах по истории эти разделы уже есть — Кравцов уже подписал их и направил на рассмотрение Минюст РФ.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее глава Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отмечал, что организация собирается добавить в учебники истории раздел о причинах спецоперации. Разрабатывать его будут под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского. Кроме того, планируется разработать учебное пособие о героических личностях России и подвигах участников спецоперации.

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