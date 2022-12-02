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29 минут назад

Бар в Петербурге уволил носившего жетон с символикой ВСУ официанта

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

В петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы», об этом сообщили в администрации самого учреждения.

Бар в Петербурге уволил носившего жетон с символикой ВСУ официанта
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Бар-ресторан принес извинения за значок, который носил официант, и сообщил, что этот сотрудник сейчас больше не работает в заведении, передает РИА «Новости».

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В администрации DOSKI добавили, что оказывают поддержку российской армии и участникам специальной военной операции.

«Мы принимали участие в сборах средств первой необходимости для ВС РФ», – заключили там.

О случае с официантом, носящим жетон с флагом Украины и надписью «збройные силы», сообщил ряд Telegram-каналов.

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