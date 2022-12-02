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24 минуты назад

Озвучено, сколько денег россияне отдают мошенникам

Deita.ru

Мошенники продолжают успешно реализовывать свои схемы по обману граждан.

Сколько денег россияне отдают мошенникам
Фото: ТАССТАСС

Об этом рассказали в Центральном банке России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По словам, главы департамента информационной безопасности российского банковского регулятора Вадима Уварова, за прошедший период с начала этого года средняя сумма списания жуликами денег у россиян за один акт мошенничества выросла до 14 с половиной тысяч рублей.

Как отметил представитель ЦБ, по результатам 2019 года данный показатель был втрое меньше. Это значит, что злоумышленники начали списывать у россиян гораздо больше денег в абсолютном выражении в случае успешной реализации своих преступных замыслов.

Согласно собранной специалистами статистике, чаще всего жуликам удаётся увести личные средства граждан с помощью получения доступа к мобильным приложениям банков. На такие случаи приходится три четверти от всех мошеннических списаний.

Общество,Вадим Уваров,Банк России,
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