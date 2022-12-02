В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
19 минут назад

Вернувшийся после лечения в Австрии Юрий Антонов появился на публике

Газета.Ru

Певец Юрий Антонов появился на премии «Событие года» после того, как вернулся из Австрии. Видеоролик разместил «Пятый канал».

Вернувшийся после лечения в Австрии Юрий Антонов появился на публике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артист уже некоторое время страдает от проблем со здоровью. В Австрии Антонов находился на лечении. На мероприятии исполнитель ограничился стаканом воды и беседовал с коллегами.

Два года назад музыкант перенес операцию по замене сустава на ноге, после чего столкнулся с осложнениями. Он признался, что испытывает боль при ходьбе из-за рубцов на ноге.

Ранее вернувшийся из Австрии Юрий Антонов рассказал, что врачи «не дают никаких прогнозов».

Общество,Юрий Антонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители