Вернувшийся после лечения в Австрии Юрий Антонов появился на публике

Певец Юрий Антонов появился на премии «Событие года» после того, как вернулся из Австрии. Видеоролик разместил «Пятый канал».

Артист уже некоторое время страдает от проблем со здоровью. В Австрии Антонов находился на лечении. На мероприятии исполнитель ограничился стаканом воды и беседовал с коллегами.

Два года назад музыкант перенес операцию по замене сустава на ноге, после чего столкнулся с осложнениями. Он признался, что испытывает боль при ходьбе из-за рубцов на ноге.